Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay iş yerine gelen bir seyyar dişçiye altı dişini birden çektirdi. Bir süre sonra sağlık durumu kötüleşen Ay, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gelişen diş apsesinin boyundan aşağıya doğru yayılması neticesi şoka girdiği tespit edilen Ay, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın altı dişinin apseli olduğu ortaya çıktı. Ailesi, suç duyurusunda bulundu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Savcılık, otopsi için Durmuş Ay’ın mezarının açılması talimatını verdi. Ay’ın 13 yaşındaki oğlu Efe Ay babasının dişlerini çektirdiği sırada yanında olduğunu söyledi. Ay, “Şikayetçi olduğumuz kişi malzeme çantasıyla iş yerine geldi. Kerpetenle babamın dişlerini çekti. Sonra ağzı kanamaya başladı. İğne vurmadılar” diye konuştu.