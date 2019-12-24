Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yılla birlikte bazı görüntüleme tekniklerinin raporlanmasında yapay zekâ kullanılmaya başlayacağını belirterek “Bu sene mamografi, kafa tomografisi gibi bazı radyolojik görüntüleri robotik sistemlerle ön kontrolden geçireceğiz. Sistem şüpheli bulduğu görüntüleri işaretleyerek raporlayacak, hekimin dikkatine sunacak. Bu şekilde hem küçüklüğü sebebiyle insan gözünden kaçabilecek lezyonların atlanması ve teşhisin gecikmesi engellenecek hem de raporlama kalitesi artacak. Daha çok ön raporlama anlamında patolojik görüntüyü, milimetrik boyutuyla atlamamak noktasında yapay zekânın önden okuma yapması sağlanacak” dedi.
Bakanlık’tan yapay zekâ enstitüsü
24.12.2019 - 04:31 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 04:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması ve yüksek teknolojinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde “Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü” kurdu.
Etiketler : Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları Enstitüsü”,
670689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/670689.aspx
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