Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Aralık başından itibaren giderek artan grip ve soğuk algınlığı vakalarında “yalancı bahar” olarak adlandırılan kış aylarında yaşanan güzel havaların etkisinin büyük olduğu bildiriliyor. Yaşanan grip vakalarının mevsimle alakalı grip olduğunu söyleyen TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu “Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen, gece-gündüz farkının ve günlük-haftalık sıcaklık değişikliklerinin fazla olması vücut direncini düşürüyor. Aslında grip ve soğuk algınlığına yol açan virüsler, çok soğuk ortamlarda ölürler. Bu yıl mevsimlerin değişikliği sebebiyle uzamış “yalancı bahar” havası virüs enfeksiyonlarının oluşumunu, virüslerin dış ortamda virüs canlı kalabilmesi nedeniyle de kişiden kişiye bulaşmasını daha kolaylaştırdı” dedi.

MEVSİMSEL DOMUZ GRİBİ

Doç. Dr. Kömürcüoğlu, Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu andaki grip vakalarına yüzde 70 oranında influenza B ve yaklaşık yüzde 30 oranında da artık mevsimle ilgili grip etkenleri içinde kabul edilen influenza A (H1N1) (domuz gribi) virüsünün yol açtığını söyledi.

MASKE TAKIN

Doç. Dr. Kömürcüoğlu “Okul çağındaki çocuklarda, erişkinlerde ve ileri yaş grubunda grip enfeksiyonları oldukça yaygın. Hastalık sıklıkla “damlacık enfeksiyonu” dediğimiz öksürük ve hapşırıkla havaya yayılan virüslerin sağlıklı kişiler tarafından solunmasıyla bulaşıyor. Yaşadığımız yerleri sık sık havalandırmak gerekiyor. Ülkemizde pek kabul görmüyor ancak hasta kişilerin maske takarak dolaşması çok önemli” diye ekledi.

Viral enfeksiyonlara antibiyotik tedavisinin etkili olmadığını hatırlatan Doç. Dr. Kömürcüoğlu “Bol sıvı almak, istirahat etmek ve semptomatik tedavi dediğimiz ateş düşürücü ve rahatlatıcı ilaçları kullanmak yeterli olacaktır” dedi.