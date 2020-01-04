Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Siyah çayın, antioksidan etkisiyle beyin fonksiyonlarını artırdığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz “Çay, beyinde sinsice ilerleyen unutkanlık sürecini yavaşlatır. Düzenli içilen çayın, beyin hücrelerinin ölümünü önlediği düşünülmektedir” dedi. Siyah çayın damar içinde kireçlenmeyi önlediğine de dikkat çeken “Ayrıca kan sulandırıcı etkisi sebebiyle beyin, kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Altı bin kadının üzerinde yapılan bir araştırmada düzenli çay içenlerde, içmeyenlere göre felç riskinin yarı yarıya azaldığı tespit edilmiştir” dedi.