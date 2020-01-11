Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Gözlerimiz, vücudun farklı bölgelerinde oluşabilecek ciddi hastalıklar konusunda mesaj veriyor. Göz muayenesiyle diyabet, karaciğer problemleri, bağışıklık sistemi rahatsızlıkları, alerjiler ve beyin tümörleri gibi problemlerin tespit edilebileceğini söyleyen Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu “Göz sağlığı deyince sadece görmeden söz etmiyoruz. Gözün şeklinde, renginde ve görme fonksiyonunda meydana gelen değişiklikler beslenme bozukluklarından kansere kadar birçok konuda ipucu olabiliyor. Bu hastalıkların bir kısmı aynaya bakınca anlaşılabileceği gibi bir kısmı ise göz küresinin derinliklerinde olduğu için göz hekimleri tarafından teşhis edilebiliyor” dedi.

Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlayan bağışıklık sistemi, tehlike algıladığında kendi vücudunun parçalarını yabancı olarak algılayabiliyor. Bu yüzden bağışıklık sistemi aynı zamanda kuru göz ve kuru ağza sebep olan sjögren sendromunu da tetikleyebiliyor. Göz kuruluğu, bu nedenle sistemin mikroplar yerine sağlıklı hücrelere saldırmasıyla oluşan bağışıklık sistemi bozukluklarının belirtisi olabiliyor.

Yaşadığımız herhangi bir hastalık ya da alerjilerin gözleri etkilediğini belirten Dr. Nefesoğlu “Gözler, düzenli muayene sayesinde bazı hastalıkların teşhis edilmesine yardımcı olabiliyor. Bedenimizdeki bütün sinirlerin irislere bağlı olması sebebiyle hastalık oluşmaya başladığında ilk olarak gözleri etkiliyor” dedi.

Çift görme diyabet belirtisi

Küçük ve büyük damarları etkileyen diyabet, gözlerde kalıcı hasara sebep olan hastalıklardan biridir. Kontrolsüz kan şekeri göz damarlarını da etkiler. Genellikle herhangi bir belirti vermeden yıllar boyunca ilerleyen diyabet, görmede bulanıklığa, çift görmeye, renklerin solmasına ve görme alanında kör noktaların oluşmasına yol açabilir. Hastalık bazen gözdeki problemler yüzünden teşhis edilebilir. Ayrıca eğer her iki göz açıkken çift, tek göz kapalıyken tek görülüyorsa hipertansiyon ihtimalinin arttığı da düşünülmelidir.

Tümör, gözden anlaşılır

Beyinde ve gözde görülebilen tümörler çeşitli belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Göz bebeğinde şekil bozukluklarına, ani görme kayıplarına ve göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilen tümörler, kanserin de habercisi. Bu hastalıklar, tüm bu belirtiler ortaya çıkmadan önce göz muayenesiyle tespit edilebiliyor.

Göz bebeklerinde sarılığa dikkat!

Karaciğer hastalarının ilk belirtileri öncelikle gözlerde ortaya çıkıyor. Karaciğer hastalığının belirtilerinden biri olan sarılık, halka şeklinde ve gözün dış tarafındaki şeffaf kısımda oluşabiliyor. Karaciğer rahatsızlığına kolesterolün yüksekliği de eşlik ediyorsa, gözün üst ve alt kapaklarında sarı yağ parçalarının oluşmasına yol açabiliyor.