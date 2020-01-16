Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Amerika’da yaşayan dünyaca ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz’ün tabloid bir haber sitesine verdiği röportajda sarf ettiği “Kahvaltı yasaklanmalı” şeklindeki sözleri Türkiye’deki sosyal medyaya bomba gibi düştü. Röportajın bir bölümünde “Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmalar tamamen reklam aldatmacasıdır. Kahvaltı etmek gereksizdir” diyen Prof. Dr. Mehmet Öz, toplumu ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcıları bir tarafta Prof. Dr. Öz’ü linç ederken diğer taraftan söylediklerine sahip çıktı.

Peki diyetisyenler ve doktorlar cephesinde durum ne? Kahvaltı edelim mi etmeyelim mi? Görüşlerine başvurduğumuz uzmanların bir kısmı Prof. Dr. Öz’ün sözlerinin yanlış yorumlandığını belirtirken, bir kısmı da şov peşinde olduğunu ve Prof. Dr. Öz’ün “kahvaltı yasaklanmalı” sözlerinin bilimsel dayanağı olmadığını, bu tür beslenme ile ilgili olarak genelleme yapan açıklamaların toplum sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi. Uzmanların Prof. Dr. Öz’ün sözlerine karşı yaptıkları açıklamalar şöyle:

NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Mehmet Öz, bir bölümü Warner Bross’a ait olan bir televizyon grubunun internet sitesi olan TMZ’ye verdiği röportajda şunları söylemişti:

¥ Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönünde çıkan dayatmalar, tamamen bir reklam aldatmacası.

¥ Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Kahvaltı ile ilgili inanışların birçoğu sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyor.

¥ Bence 2020’de yapılacak ilk şeylerden biri kahvaltıyı yasaklamak olmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum.

¥ Pek çok insanın sabah uyandığında yaptığı ilk şey, aç olmasa bile kahvaltı yapmak. Bunun yerine haftanın her günü ‘brunch’ yapmak çok daha sağlıklı.

¥ Sabahları açlık yaşamanın en önemli sebebi, muhtemelen yemek yemeyi bir anda kesmek. Bu açlık durumunda gece yenen kızartma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerin de çok önemli etkisi var.

UZMANLAR NE DEDİ? - ORTAK GÖRÜŞ: GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ



İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. AYÇA KAYA:

Kahvaltı etmeyen kilo veremiyor

Doğru içerikteki bir kahvaltı, sağlıklı bir beden için gereklidir. Elbette Amerikan tipi bol şekerli, yağlı ve işlenmiş yiyeceklerden oluşan bir kahvaltıyı tavsiye etmiyorum. 2012 yılında yapılan bir araştırmada, gün içinde aynı miktarda yemek yiyen ancak sabahları kuvvetli kahvaltı yapanların daha hafif kahvaltı yapanlara göre daha fazla kilo verdiği görülmüş. Sabah kalkıp işe giderken yol üstünden aldığınız poğaça, açma, börek, simit gibi abur cuburları artık hayatınızdan çıkarın. Bu yiyeceklerle güne başlamak, kan şekeri dengenizi olumsuz etkileyip diğer öğünlerde sizi daha çok acıktıracaktır. Kahvaltınızda bir yumurta, bir-iki dilim az yağlı peynir, 5-10 tane zeytin, bol yeşillik, çiğ sebzeler ve bir-iki dilim esmer ekmek tükettiğinizde, gün içindeki diğer öğünlerde daha az yediğinizi fark edeceksiniz.

DİYETİSYEN TAYLAN KÜMELİ:

Çocukları okula aç mı gönderelim

Twitter’daki hesabından “Mehmet Öz’ün ‘kahvaltı yasaklanmalı’ sözünü şiddetle kınıyorum. Ayıptır!” açıklamasını yapan Taylan Kümeli, ünlü doktorun konuşmasının yanlış yorumlandığını belirterek şunları söyledi:

Tam olarak söylediği o olmayabilir ama yine de Mehmet Öz bu aralar maalesef biraz sansasyonel konuşma yoluna gitmeye başladı. Biz bilim insanı olarak biraz daha dikkatli konuşmak zorundayız. Aslında Mehmet Öz, bazı öğün sayılarını azaltmak gerektiğini söylemeye çalışıyor. Yıllardır kahvaltının insan beslenmesinin mihenk taşı olduğunu hepimiz söyledik. Bu fikir değişmedi. Onun söylemesi gereken insanların biyoritmine göre bazı öğünlerin çıkartılabileceği ki bunu artık biz yapıyoruz. Vücudun ne istediğine bakmak lazım. Bazı insanlar kahvaltısız yapamaz. Onlara “Asla siz kahvaltı yapamazsınız” diyemeyiz. Yapmak istemeyeni de zorlayamayız çünkü onun vücudu ona alışmıştır. Bence Dr. Öz’ün hatası burada. Alışkın insanlar için kahvaltı etmediği zaman yaşanacak problemleri biliyoruz. Altı yaşındaki çocuğu okula aç mı göndereceksiniz?”

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ÖZLEM ESEN:

Yapmayanın kalp krizi riski artıyor

Kim ne derse desin kahvaltı hâlâ en önemli öğünlerimizden biri. Bilimsel çalışmalarda kahvaltı yapanların daha az kalp krizi geçirdiği gösterilmiş. O yüzden ‘Kahvaltı yasaklansın’ demek doğru değil. Kaldı ki kalp ilacı, şeker, tansiyon ilacı kullananların kahvaltısız yaşamaları mümkün değil. Bir de son yıllarda önerilen “aralıklı oruç diyeti” var. Sağlıklı kişiler aralıklı oruç yapacaklarsa bile bu iki öğünden biri mutlaka kahvaltı olacaktır. Ayrıca bol şekerli, yağlı, ağır Amerikan kahvaltısı ile Türk kahvaltısının arasında fark var.

DİYETİSYEN SEÇİL KENAR:

Sözleri yanlış yorumlanmış

Daha önce sık sık yemek tavsiye ediliyordu. Ancak son yıllarda öğün aralıklarının mümkün olduğunca açılması, günde iki öğün yenmesi ve açlık döneminin 16 saate uzatılmasının insülin direncinin düşmesi, yağ yakılmasında daha etkili olduğunun gösterilmesi “Aralıklı oruç diyetini” gündeme getirdi. Bence Dr. Mehmet Öz yanlış anlaşılmış. Dr. Öz’ün bahsettiği sık yemek yerine günde iki öğün yemek gerektiğidir. Ancak beslenme kişiye ve hastalıklarına özeldir. Şeker, kalp, tansiyon, migren hastası olanlar var. Mesela bir “migren hastasına 12.00’ye kadar bekle” diyemezsiniz.

DİYABET DİYETİSYENLİĞİ DER.2. BAŞKANI PROF. DR. EMEL ÖZER:

Diyabetli öğlene kadar bekleyemez

Kahvaltının beyin fonksiyonlarına etkisinden şişmanlığa kadar etkisini gösteren birçok çalışma var. İnsülin yapan ya da hap kullanan bir diyabetli 12.00’ye kadar bekleyemez. Ayrıca herhangi bir hastalığı olmasa da bu kadar uzun süre aç kalan kişi yemesini kontrol edemez. İlk yenen besinler de vücuda yağ olarak depolanır. Kahvaltının ortadan kaldırılmasını tavsiye eden bu görüş sadece obezitenin artışına hizmet eder. Kahvaltı günlük beslenmenin en önemli öğünüdür ancak saatini kişinin hayat tarzına göre düzenlenmelidir.