Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Corona virüsü nedir, Coronavirüs bulaşıcı mı, Korana virüsü belirtileri, Corona virüsü ölümcül mü? Corona virüsü nasıl bulaşır, Corona virüsü tedavisi nedir, Koranavirüs hastalıkları nedir? Dünyayı korkutan Corona virüsü hızla yayılması sebebi ile ülkemizde de merakla araştırılmaya başlandı. İşte Coronavirüsü ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar...

Genellikle hayvanlarda görülen Korona virüsü son dönemlerde insanlarda da görülmesi ile tehlikeli bir boyuta ulaştı. Özellikle kedilerde görülen ve başıklık sistemini etklileyen bu virüs insanlarda da burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Corona virüsü nedir?

Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen bir virüstür ve genellikle ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. İnsanlarda ise corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960'ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün'de görüldü.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Çoğunlukla üst solunum yolu hastalıkları ile kendini gösterir. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş diğer belirtileri arasındadır. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum, kalp-akciğer hastalığı, bağışıklık sistemleri yetersizliği bulunan hastalarda veya yaşlılarda daha sık görülür. Klinik belirtiler hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle kullanılmaz. Ancak gerektiğinde serolojik tetkikler ve polimeraz zincir reaksiyonu gibi laboratuvar testleri kullanılabilir. Kedilerde veya hayvanlarda görülen koronavirüs insanlara bulaşmaz.

CORONA VİRÜS TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Coronavirüs hastalığı çoğu kişide hafif seyrettiğinden ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşme mümkündür. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Başka hastalığı bulunan ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir.