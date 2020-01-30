Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlki İstanbul Cerrahpaşa’da bulunan ve kurulduğu günden bu yana 704 kişiyi misafir eden Aile Evi Projesi’nin Pendik şubesinde aynı anda 22 aile misafir edilebilecek. Çocuklarının tedavisi için başka şehirlerden İstanbul’a gelen ve ekonomik sıkıntı çeken ailelerin, özellikle barınma konusunda ciddi problemler yaşadığına işaret eden KAÇUV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İnci Yıldız “Bütün odaların ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildiği, altı kattan oluşan ikinci aile evi de tamamen ücretsiz olacak” dedi.