Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Microsoft’un dört yıldır sürdürdüğü Tokyo Projesi kapsamında geliştirilen gözlük, kamera ve ses algılama yardımıyla anlık bilgi elde ediliyor. Yapay zekâ bunları işleyerek bir odada kimin nerede olduğunu kullanıcının kulağına saniyeler içinde söyleyebiliyor.

Gözlüğe eklenen yapay zekâ ve makine öğrenmesi teknolojileri sayesinde kullanıcılar, etraflarında algılanan kişiler hakkında bilgi edinebiliyor. HoloLens, kullanıcının kulağına yakındaki kişinin kim olduğunu, ne kadar yakın mesafede ve nerede durduğunu sesle söylüyor. Bu bilgilerin sağlanabilmesi için öncelikle kullanıcı yakınlarının ve tanıdıklarının rızasının alınması gerekiyor. Microsoft’un diğer bir projesi olan Seeing AI ise yine yapay zekâyı kullanarak mobil uygulama ile daha önceden gördüğü insanları tanımak ve yabancıların yaş ve duygu durumunu tahmin etmenin yanı sıra, barkod taraması ile evde kullanılan ürünleri tanımlayıp görme engeli olan ya da az gören kişilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.