Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük Üniversitesi Tıp ve Endüstriyel Tasarım Mühendisliği bölümlerinde eğitim gören dört öğrenci, “Tip 2 Diyabet” hastaları için “Nefesten Şeker Ölçüm ve Takibi Cihazı” tasarladı. Proje, “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!” isimli 2020 Dönemi Girişimcilik Programı’nda yarı finale yükseldi. Ekipte yer alan Taleh Binnatov, hastaların üflediği nefesten aseton konsantrasyonu vasıtasıyla ölçümün gerçekleştiğini belirtti. Şeker hastalarının parmaktan kan alındığı için çektiği acıların kendisini çok etkilediğini ifade eden Binnatov “Yaşlıların günde yedi defa tekrarlanması gereken ölçümler var. Çok acı çekiyorlar. Bundan dolayı nefesten, acısız bir yol bulduk. Birçok hasta üzerinde denedik. Doğruluk payını belirlemek adına veriler alıyoruz. Ne kadar çok veri alırsak doğruluk payı daha iyi olur. İlerleyen zamanlarda piyasaya sürmeyi ve patent almayı düşünüyoruz” dedi.