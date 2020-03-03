Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Ayaktaki en ufak yara, kan dolaşımındaki bozukluk yüzünden zor iyileşiyor. İyileşmezse yara ve etrafındaki dokular ölüyor ve sonrasında kangrene dönüşebiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cafer Abbasoğlu, diyabetik ayak sendromunun ‘Low Level Laser Terapi’ (LLLT) ile kısa sürede başarılı şekilde tedavi edilebildiğini söyledi. Lazer ışını uygulanan yeni damarlanmaların oluştuğunu ve bu durumun hücrelerin oksijenlenme ve beslenmesine etki ederek yaranın iyileşmesine katkı sağladığını anlatan Opr. Dr. Abbasoğlu “Mavi lazerin dalga boyunda dokudaki şişlik, ödem ve enfeksiyon hızla azalır. Lazer tedavisi hastaya ayaktan tedavi şeklinde zahmetsiz bir yöntemle uygulanmaktadır. Ağrısız, acısız ve ameliyatsız bir tedavi şeklidir. Hastanede yatmaya gerek kalmadan seanslar şeklinde uygulanır” dedi.