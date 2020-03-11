Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada 100 binden fazla kişiye bulaşan ve 3 binden fazla insanın ölümüne yol açan Coronavirüs Türkiye’de de bir hastada tespit edildi. TGRT FM Hülya’lı Sabahlar programında Hülya Düzgün’ün konuğu olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Doğan çocuklarımızı ve kendimizi virüsten korumak için yapmamız gerekenleri sıraladı, merak edilen soruları cevapladı.

COVİD-10 parçacıklarla bulaştığını söyleyen Dr. Murat Doğan, yüksek ateş, kas ağrısı, nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalığın kuluçka süresinin 14 güne kadar uzayabildiğini belirtti.

Hastalıktan korunmak için neler yapılabilir?

* Gönüllü Ev İzolasyonu: Solunum hastalığı belirtileri ile hasta olduğunuzda evde kalın. Şu anda, bu semptomların influenza veya diğer solunum virüsleri nedeniyle olma olasılığı daha yüksektir.COVID-19 ile ilişkili virüse bağlı olma ihtimali daha düşüktür yani daha düşük olasıdır.

* Solunum Görgü Kuralları: Öksürükleri ve hapşırmalarını bir mendille örtün, ardından çöp kutusuna atın.

* El Hijyeni: Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın; özellikle tuvalete gittikten sonra; yemeden önce; ve burnunuzu üfledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra.

* Sabun ve su hazır bulunmuyorsa,% 60-% 95 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın.

* Çevresel Sağlık Eylemi: Sık dokunduğunuz yüzeyleri ve nesneleri rutin olarak temizleyin

COVID-19 Nasıl seyreder?

1. Önce boğazı enfekte eder, böylece 3-4gün süren boğaz ağrınız olur.

2. Virüs daha sonra nefes borusuna (trakeaya )ve daha sonra akciğerlere karışarak zatüreye (pnömoniye )neden olur. Bu yaklaşık 5-6 gün daha sürer.

3. Zatürree ile yüksek ateş ve nefes almada zorluk gelir.

4. Burun tıkanıklığı normal tür grip gibi değildir. Boğuluyormuş gibi hissedildiği belirtilmektedir. O zaman 112'i veya doktorunuzu arayarak destek almanı uygun olacaktır.

Bu hastalık için aşılar veya tedaviler var mı?

Şu anda COVID-19 için aşı veya kesin bir tedavi protokolü yok, ancak her ikisi de şu anda geliştirilme aşamasında. Klinik araştırmalar en az bir terapötik üzerinde devam etmekte ve bir aşı adayının klinik araştırması devam etmektedir.

Şu anda hastalığa maruz kalanlara da maruziyet sonrası profilaksi tedavisi mevcut değil.

Yazın enfeksiyon devam edebilir mi?

Virüs bizim için nispeten yeni olduğundan , dayanabileceği sıcaklıklar ,tedaviler ve davranış modelleri gibi, hakkında bilmediğimiz çok şey var. Yapabileceğimiz şey ilgili virüslere bakmak. Coronavirus, soğuk algınlığı, SARS ve Covid-19'a neden olan virüs içeren bir virüs ailesidir.

Çalışmalar, başka bir koronavirüs olan MERS'in düşük sıcaklıklarda daha kararlı olduğunu ve daha sıcak, nemli bir ortamın iletimini yavaşlattığını bulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , koronavirüslerin genel olarak pişirme seviyelerinde yaklaşık 70 ° C'de yok edilebileceğini söylemektedir.