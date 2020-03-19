Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor."

Bakan Koca: '1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girecek'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı"

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Önümüzdeki günlerde bu test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz."

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