Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Akciğerlerin tutulumunda kanın yetersiz oksijen içermesini karşılamak için, kalbin dolaşım hızını artırmak zorunda kalacağını belirten Dr. Can "Dokulara oksijen ulaştırmak için daha çok çalışması gereken hastalıklı bir kalp etkilenecektir. Bu, kalbin etkin bir şekilde pompalama problemleri yaşadığı kalp yetmezliği olan biri için problemleri daha da kötüleştirebilir. Kalp rahatsızlığınız varsa Covid-19 salgını sırasında kendinizi korumak için ekstra özen göstermelisiniz. Kalp dokusuna da saldırıda bulunan virüsün miyokardit olarak tanımlanan kalp kası ve ileti yollarında hasara yol açtığına ilişkin yayınlar da var” diye konuştu.