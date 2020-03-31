Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Virüsün özellikleri dışında sürekli okuduğumuz haberler, sosyal medya, iletişim kanallarında maruz kaldığımız yanlış ve korkutucu bilgilerin stres düzeyini artırdığını söyleyen Acıbadem Fulya Hastanesi Uzman Psikolog Sena Sivri “Toplumda gerçek dışı bir korku, kaygı ve panik hâli ile işlevselliğin bozulduğu durum “koronafobi” olarak adlandırılıyor. Koronafobi, kişilerde fizyolojik olarak hiçbir temeli bulunmayan belirtiler korona belirtileri ortaya çıkabilir. Kişi ateşi olmadığı hâlde ateşi varmış gibi hissedebilir, ya da boğazında ağrı ya da öksürecekmiş hissi gelebilir. Bu semptomlar özellikle hastalıkla ilgili konuşmalar yapıldığında, haberler izlenip okunduğunda ortaya çıkar” dedi.