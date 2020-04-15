Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs hastalığının genetik temellerini araştırmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkeden 35 kurumun katılımıyla uluslararası konsorsiyum kuruldu. Konsorsiyumda, Covid-19'a yakalanma riskini artıran genler araştırılacak. Salgına yakalanmayan fertlerin de genetik yapısı incelenecek. Bu kapsamda yaklaşık iki bin kişinin genom dizilemesi gerçekleştirilecek. Konsorsiyumun yönetim kurulunda yer alan Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özçelik “Hastalığın önlenmesi ve tedavisinde genlerin bize yol gösterici olacağını iyi biliyoruz. Hastalık teşhisi konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Covid-19'a cevapta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor” dedi. Öte yandan genetik araştırmalar şöyle yapılacak:

Grup A: Virüse maruz kalmasına rağmen antikor testi negatif çıkan.

Grup B: Virüse maruz kalıp testi pozitif çıkan ancak herhangi hastalık belirtisi taşımayan.

Grup C: Hastalığın ortaya çıktığı bireyler.