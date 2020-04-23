Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Mainz şehrinde Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’e, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı için klinik deney yapma izni verildi. Almanya’da aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsünden yapılan açıklamada muhtemel Covid-19 aşısı için ilk klinik çalışma yapma onayının BioNTech şirketine verildiği bildirildi. Muhtemel aşının insanlar üzerinde test edilmesinin Covid-19’a karşı etkili bir aşı geliştirme yolunda önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, BioNTech şirketine bu çalışmayı yapma izninin titiz değerlendirme sonucunda verildiği aktarıldı. BioNTech şirketi, muhtemel aşıyı yaklaşık 200 gönüllü ve sağlıklı kişi üzerinde test edecek. Almanya’da Paul Ehrlich Enstitüsü de aşının insanlarda test edilmesi için izin aldıklarını duyurdu. Enstitü Başkanı Prof. Paul Cichutek, aşının bitmiş hâlinin gelecek senenin ilk aylarında hazır olacağını söyledi. Almanya’da virüs sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bin 86’ya yükseldi. Yetmişten fazla ülkede bilim adamları, Covid-19’a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.