ZİYNETİ KOCABIYIK

Yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun bütün dünyayı sardığı bu dönemde doğru beslenmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Çoğunlukla evde olduğumuz bu dönemde beslenme hataları yapılarak kilo alındığına ve bağışıklığın düştüğüne işaret eden beslenme ve diyet uzmanı Ulaş Özdemir, sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmenin ipuçlarını verdi.

İFTARDA HIZLI YEMEYİN

Gün boyu aç kalan kişinin iftarda hızlı yemek yeme eğiliminde olduğunu hatırlatan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, iftarda hızlı yemenin uzun süre açlık metabolizmasına bağlı olarak vücut kan şekerini birden bire yükselteceğine dikkat çeken çekerek “Hızlı yemek yemek bu yüzden tatlıya eğilimi artırabilir. Yediğiniz yemeğin porsiyonu sabit kalsa bile yeme sürenizi uzatmanız hem sindirim sistemi sağlığınız için olumlu olacağı gibi hem de kilo kontrolünde size destek olur” dedi.

TATLIYI GÜNAŞIRI YİYİN

İftar sonrasında her gün tatlı tüketilmesinin kilo değerini düşürse de yağ oranını arttırabileceğine dikkat çeken Ulaş Özdemir “Aynı zamanda tatlı ertesi gün için kendinizi hâlsiz ve yorgun hissetmenize sebep olabilir. Şekerin sizi daha fazla acıktıracağını unutmayın. Tatlıdan vazgeçemiyorsanız gün aşırı sütlü ve az şekerli sütlaç, muhallebi veya sade dondurma tercih edebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

ANA YEMEĞE GEÇMEDEN ON BEŞ DAKİKA MOLA VERİN

1-Muhakkak sahur yapın: Sağlıklı bir metabolizma için sahur son derece önemlidir. Sahura kalkmadan sadece su içerek niyetlenmek sakıncalıdır. Sahurda kan şekerini daha yavaş yükselten ve diğer yiyeceklere kıyasla çok daha fazla tokluk hissi oluşturan süt, peynir, yoğurt, yumurta, lifli besinler ve bu besinlerden oluşan yiyecekler tüketilmelidir.

2-Günde en az 2 litre su için: Günlük iki litre suyunuzu kısa sürede değil, iftarla sahur arasında aralıklı olarak içmeye dikkat edin.

3-İftarda 15 dakika kuralına uyun: Yemeğinizin ortasında yemeğinizi bırakıp 10-15 dakika ara verin. Bu sizin sindirim sisteminizi rahatlatacağı gibi doyma hissinizi de düzenleyecektir. Çorba gibi hafif yemeklerle yemeğe başlamak, 10-15 dakika sonrasında az yağlı et yemekleri veya etli sebze yemekleri, baklagiller, zeytinyağlılar, salata ve yoğurt gibi yiyeceklerle devam etmek uygundur.

4-İFTARDA MUTLAKA SALATA OLSUN: Yemeklerinizin yanında salatayı ihmal etmeyin. Zeytinyağlı salatanız lif içeriği bakımından sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmez yiyeceğidir. Aynı zamanda kalori olarak düşük olduğu için kilo kontrolünüzde de kurtarıcı olacaktır.

5-Kas kaybetmemek için proteine ağırlık verin: Sofranızda mutlaka proteinlere yer verin. Et, tavuk, balık ve hindi gibi hayvan kaynaklı proteinlerin yanı sıra yeşil mercimek, siyah mercimek, kuru fasulye ve barbunya gibi kurubaklagiller de sofranızda muhakkak yer alsın.

İFTARDA SAHURDA SOFRADAN EKSİK ETMEYİN

ÇORBA: Yüksek sıvı kayıpları sebebiyle hem sıvı dengenizi düzenleyecek hem de düşük kalorisi sebebiyle kilo kontrolünüz açısından en önemli besin olacaktır.

ZEYTİN: Sizi en uzun süre tok tutacak yiyeceklerin en üst sıralarında yer alan zeytin hem sahur hem iftarınızın vazgeçilmesi olsun.

HURMA: Uzun açlık sonucu tatlı krizlerinizi bastıracağınız harika bir yiyecek olmasının yanı sıra yüksek lif içeriği sebebiyle mide bağırsak sisteminizde de düzenleyici etkisi olacaktır.

YUMURTA: Kas kaybetmemeniz için günlük yeterli protein almanız gerekir. Yumurta protein içeriği bakımından en yüksek besindir. Bu yüzden sahurlarınızda eksik etmeyin.

ZERDEÇAL: Özellikle yemek sonrası oluşan hazımsızlık ve rahat bir sindirim sistemi için muhakkak yemeklerinizin ve salatalarınızın üzerine zerdeçal ekleyin.