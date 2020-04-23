Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Koronavirüs endişe ile el ve yüzey temizliğinde aşırı şekilde kullanılmaya başlayan dezenfektanların kanser riskini de artırdığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım “El dezenfektanı olarak kullanılan ürünler cildinizde bulunan porlar vasıtası ile emilerek vücudunuza karışabiliyor ve DNA hasarı yaparak kanserojen olabiliyor. Bu maddelere uzun süre maruz kalmak ve uygulamak bu riski daha da artırıyor” dedi. Temizlik için su ve sabunun yeterli olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Yıldırım “Dezenfeksiyon maddeleri fenoller, klor bileşikleri, alkoller ve hidrojen peroksit gibi farklı kategoride maddeler içerir. Bu maddeler havada ve temas ettiği ortamlardaki eşyalar vasıtasıyla vücudunuza karışarak etki gösterir. İnsanlarımızın virüsten korunmak için peynir ekmek gibi kullandığı bu dezenfektan maddelerin masum olmadığı bilinmelidir. Bu maddelere karşı talep patlaması nedeniyle üretimler sağlıksız yetersiz ve kaçak bir şekilde merdiven altına inmiş durumda. Önümüzdeki dört beş yıl zarfında kanser sıklığında artış beklenebilir” diye konuştu.