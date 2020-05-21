Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle bütün acil olmayan ameliyatlar gibi organ nakilleri de durdu. Sadece çok acil olan nakillere izin verildiği bu dönemde, 54 yaşındaki karaciğer kanseri olan babasına hiç düşünmeden ciğerini veren üniversite öğrencisi Kıvanç Polat “Babamın hayatının kurtulması, virüs kapma riskinden çok daha önemliydi. Hiç tereddüt etmeden bıçak altına yattım. Babamla birlikte çok güzel bir iş başardık” dedi. Emekli Yüksel Polat, Covid-19 pandemisi öncesinde rutin olarak yaptırdığı check-up sonucunda karaciğerinde bir tümör olduğunu öğrendi. Tümörü, henüz herhangi bir organa metastaz yapmamıştı. Erken dönemde yapılacak organ nakli onun için bir şanstı. Virüs enfeksiyonu yüzünden ameliyatı geciktirmek, iyileşme şansını da elinden alabilirdi. Zor bir seçimle ameliyat olmaya karar verdi.

HABERSİZ DONÖR OLDU

Ameliyat için İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan’a giden Yüksel Polat, bütün sağlık kurumlarının pandemi hastanesi olduğu koronovirüs ortamında, kendisine organ verebilecek bir donörün bulunacağından çok da ümitli değildi. Ancak herhangi bir kişiden organ arayışına girmeden, Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü son sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Kıvanç Polat, babasından habersiz donör olmuştu. Babası, Kıvanç’ın karaciğeri ile hayata tutundu.

ACİL NAKİLLER VİRÜS DÖNEMİNDE DE SÜRÜYOR

Yüksel Polat’ın Hepatit B enfeksiyonu zemininde gelişmiş bir 5,5 santimetre çapında bir tümörü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayhan Dinçkan “Koronavirüs döneminde organ nakilleri yok denecek kadar azaldı. Ancak Yüksel Bey, tümörünün çapı belli sınırlara yaklaştığı için çok fazla bekleme lüksü olmayan kanserli bir hasta. O yüzden ameliyat kararını aileyle birlikte verdik. Organ nakli hastaları bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak mecburiyetinde oldukları için hem ameliyat hem de ameliyat sonrası çok önemlidir. Bu yüzden önce hem babanın hem de oğlunun koronavirüs testleri iki defa peş peşe yapıldı. Organ nakli katı, zaten izole edilmiş bir kattır. Biz bu dönemde kendi servisimizin içerisinde bir kat daha izolasyon kurallarını katılaştırdığımız bir alan oluşturduk ve burada sadece belli personel bulundurduk. Buraya refakatçi almadık ve izolasyon kurallarını daha da katı bir şekilde uyguladık. Özel ameliyathane ve özel yoğun bakım şartlarında hastamızı ameliyat ettik ve iyileştikten sonra yine koronavirüs testlerini yaparak taburcu ettik” dedi.

ORGAN NAKLİ HASTASI BİLİNÇLİ

Virüs döneminde acil nakillere devam edildiğini belirten Prof. Dr. Dinçkan “Katı izolasyon ve bu özellikli yaklaşımımız sayesinde bu dönemde ameliyat edip taburcu ettiğimiz hastaların hiçbirinde virüs ile ilgili bir tespitimiz olmadı. Zaten organ nakli hastaları ameliyattan sonra belli bir eğitim alıyor ve toplumdan iki üç ay kendilerini izole ediyor. Bu hastalar, kendilerini izole etmeyi çok iyi bilen hasta grubu. Dolayısı ile hastalarımızda bu süreci yönetmekte hiç zorluk çekmedik” dedi.