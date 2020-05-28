Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İrfan Devranoğlu

CEVAP: Kulak çınlaması yani ‘tinnitus’, dışardan sesli uyaran olmaksızın kulaklarda ya da kafada ses algılanması şeklinde tanımlanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30’unda tek veya çift taraflı olarak görülmektedir. Yaşlılarda, gürültüye maruz kalanlarda, bazı kulak hastalıklarında (kulak kireçlenmesi, Meniere ve iç kulak tümörleri gibi), kafa travmaları sonrasında, çene eklemi bozukluklarında, kalp hastalıklarında, psikolojik bozukluklarda da görülebilmektedir. Bütün bunlara rağmen tinnitus sebeplerinin yaklaşık yüzde 5-10’unu biliyor, yüzde 90-95’inin sebebini bilmiyoruz.

Bu sebeple tedavisinde de spesifik bir ilacı yoktur. İlaç tedavisi ile yaklaşık yüzde 15-20 başarı sağlanmaktadır. İlaç tedavisi dışında maskeleme tedavisi ve lazer tedavisinden daha iyi sonuçlar alındığı bilinmesine karşın yüzde yüz bir tedavisi henüz ortaya konamamıştır. Kullanmakta olduğunuz alerji ilaçlarının bunda bir rolü yoktur.

BÖBREK KİSTİ KAŞINTI YAPMAZ

SORU: 95 yaşındaki babamın şiddetli kaşıntısı var. Yaklaşık 15 yıldır gittiğimiz doktorlar yaşlılık ve cilt kuruluğu teşhisiyle birçok ilaç verdi ama geçmedi. Son zamanlarda özellikle gece kriz şeklinde kaşıntı oluyor. Bir saat kadar sürüyor. Yaptırdığımız tetkikte böbrek kisti çıktı. Böbrek kisti kaşıntı yapar mı? Yapıyorsa bizim tedavi için nasıl bir yol izlememiz gerekir?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Metin Oğuz

CEVAP: Böbrek kisti direkt olarak kaşıntı sebebi olmaz. Ancak böbrek yetmezliği gelişirse ve kanda bazı maddeler birikirse üremik kaşıntı dediğimiz şiddetli kaşıntılara sebep olabilir. Ayrıca yaşlılığa bağlı gelişen cilt kuruluğu da şiddetli ve inatçı kaşıntı yapabilir. Öncelikle muayene olup bunların değerlendirilmesi gerekir. Kaşıntınız hangi sebeple olursa olsun antihistaminikler ve nemlendirici kremler ve losyonlar kullanabilirsiniz.

AYAKTA ŞİŞLİĞİN SEBEBİ HAREKETSİZLİK OLABİLİR

SORU: Annemin sol ayağının üzerinde morarma ve şişme oluştu. Annem 65 yaşında. Herhangi bir darbe olmadı. Bazen iniyor bazen tekrar şişiyor. Kalbi var. Bu şişlikler onunla alakalı olabilir mi? Bu anlamlı hizmetiniz için çok teşekkür ederim.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Ayaklardaki şişmenin ve renk değişikliğinin birçok sebebi olabilir. En basitinden hareketsizliğe bağlı kan dolaşım hızının yavaşlaması sonucu oluşabileceği gibi varislere, kalp akciğer hastalıklarına bağlı da olabilir. Sebebi tespit edebilmek ve uygun tedaviyi başlamak için ayrıntılı hekim muayenesi ve tetkik gerekir.

MEVSİMLER BACAK AĞRISINI ETKİLEMEZ

SORU: Annemin yazın bacakları çok fazla ağrıyor ama kışın ağrısı olmuyor. Bunun sebebi ne olabilir?

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Atilla Parmaksızoğlu

CEVAP: Tıbbi olarak bacak ağrılarının mevsimsel bir değişkenliği anlamlı değildir. Sürekli ve kalıcı bacak ağrılarının mutlaka bir sebebi olmalıdır ve genellikle taban çöküklüğü, eklem kireçlenmeleri, aşırı yorgunluğa bağlı tendon kaynaklı, damar ve sinir kökenli gibi sebepler sayılabilir. Ayırıcı teşhis ve tedavi için muayene ve inceleme gerekir.