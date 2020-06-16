Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

Bilim insanları, diyabet, solunum yolları, kalp rahatsızlığı ve obezite gibi hastalıkların koronavirüsle ilişkisini ortaya koymuştu.

Bu hastalıklarından birine sahip olanların Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyordu.

Lancet'te yayımlanan yeni araştırma ise tehlikenin boyutlarını ortaya koydu.

Dünya nüfusunun yüzde 22'si diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı sorunlarından en az birine sahip. Bu dünya üzerinde 1,7 milyar insanı Covid-19'da riskli gruba sokuyor.Araştırmanın baş yazarı Andrew Clark bu verilerin sağlık görevlilerine riskli grupların korunması ve aşının çıkması durumunda öncelikli grupların belirlenmesi konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

Ayrıca araştırmaya göre 349 milyon kişinin Covid-19'a yakalanması durumunda hastanede tedaviye ihtiyaç duyacağı belirtliliyor.

Araştırmacılar risk faktörlerini hesaplarken obeziteyi dahil etmediklerini ifade etti.