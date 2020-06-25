Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Koronavirüs enfeksiyonu ile yaşamaya alıştığımız şu günlerde akılları kurcalayan sorulardan biri de virüsün insan vücudundaki uzun dönemdeki etkisi. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da çıkan bir yazı, belirti göstermeyen hastaların akciğerlerinde hasar tespit edildiğini gösteren bir araştırmayı yayınladı. Peki Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişileri daha sonraki aylarda hangi sağlık problemleri bekliyor?



800 HASTA İNCELENDİ

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Covid-19 sürecinde kurulan İzlem Merkezinde, salgına yakalanan hastalar üzerinde yapılan incelemeler, hastalığa ilişkin yeni bulgular ortaya koydu. Bunlardan biri de hastalığı geçiren kişilerde virüse karşı gelişen antikorların tiroit dokusuna saldırdığı yönünde. Hastalığı atlatmış kişilerde yapılan incelemelerde en sık görülen anormalliğin tiroit değerleri üzerinde olduğunu söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek “700-800 civarında hasta birinci ayını tamamladı kontroller içerisinde. Bu hastalarda birkaç şey dikkatimizi çekti. Koronadan sonra vücudun bağışıklık sisteminin kendi hücrelerine saldırdığı kontrolsüz otomimmün durumları bekliyorduk. Bizim yaptığımız çalışmanın ham verilerine göre tiroit dokusuna karşı antikor fazlalığı oluştuğunu gördük. Normalde yüzde 9 olan antikor popülasyon fazlalığı, izlediğimiz hastalarda yüzde 17-20 civarında. Aşırıya kaçan bağışıklık sistemi tiroit dokusunu bozuyor” dedi.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SALDIRISI

“Bu kadar geniş çaplı virüs hastalıklarının immün sistemini bozacağını, otoimmüniteyi tetikleyeceğini biliyoruz” diyen Prof. Dr. Tükek “Bu dönemde virüsle savaşırken organizma, ciddi bir savaş veriyor ve immün sistem aktif oluyor. Bu aktivitenin getirmiş olduğu uzun dönemde bir takım zararlar ortaya çıkabiliyor. Antikorlar virüs hücrelerinin yanında vücuda da saldırıyor. Bu saldırılar tiroit ve pankreas dokusuna, mideye olabiliyor. Bu organlarda zaman içinde yetersizlik oluşuyor. En çok beklediğimiz de tiroitti ve pankreastı. Şu an hasarları görmek için erken, virüs sonrası dönemin ikinci ayındayız. Bir sene sonra bu otoimmünitenin daha fazla olabileceğini tahmin ediyorum” diye devam etti.



Unutkanlık önemli problem

Hastalığı atlatanlarda ilk ay içinde en çok görülen şikâyetlerin nefes darlığı, öksürüğün devam etmesi ve unutkanlık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan Tükek “Bunların virüsün etkisi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Bu durumda hipokside geçirilen zaman, yoğun bakımda yatmak gibi bir takım problemler etkili olabilir. Unutkanlık insanların uzun süredir içeride, korku ve panik hâlinde olmasından da kaynaklanabilir. Bu stres, korku, panik ve egzersizin azlığı unutkanlığı tetikleyen şeyler. Bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz” dedi.