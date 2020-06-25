Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye'de koronavirüs teşhisi konulan ilk hastalardan 52 yaşındaki göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Selçuk Köse, uyutulduğu yoğun bakımda ölümle burun buruna geçen bir ayının, virüs konusunda yeteri kadar tedbir almayan insanlara örnek olmasını istiyor.



“KORUNUN” DEMEK YETMİYOR

Tedavi sırasında Dr. Köse'nin kalbi 15 dakika durdu, beyin ve akciğerinde hasar meydana geldi, mide kanaması geçirdi, 20 kilogram kas kaybetti. Virüsün tahribatının yanı sıra vücudun virüsle savaşırken oluşan bağışıklığının da bazı organlarda tahribat yaptığı ortaya çıktı. Bu sebeple beyinde, kalpte ve akciğerde organ hasarları meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Türkiye'de bulunmayan antiviral ilacın Çin'den getirilerek ilk defa kendisinde uygulanan Dr. Köse’ye yoğun bakımda dört defa mezenkimal kök hücre tedavisi yapıldı.

Bu hastalığı en ağır şekilde yaşayanlardan biri olan Dr. Köse “Uyandığımda ciddi bir konuşma bozukluğu, yürüyememe, ellerimi kullanamama gibi sorunlarım vardı. Yemek yemeyi yürümeyi yeniden öğrendim. Virüsü önemsemeyen insanları görünce çok üzülüyorum. İnsanların hayatlarını kaybetmesi çok acı bir şey ama hayatlarını kaybeden kişilerin ailelerinden izin alınmak şartıyla fotoğraflarının her gün televizyonlarda ve gazetelerde gösterilmesi bence çok önemli. Belki halkın bu konudaki hassasiyetini artırabiliriz diye düşünüyorum. İnsanlara 'Bir virüs var çok hasta ediyor, korunun ' demek yeterli olmayabiliyor bazen” ikazında bulundu. AA