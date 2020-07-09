Ziyneti Kocabıyık - Araştırma sonucunda ortaya çıkan Türkiye Psoriasis Raporu’na göre sedef hastalığı ülkemizde yaklaşık 1,6 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.  Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:
¥ Türkiye genelinde sedef hastalığının bilinirliği yüzde 15, hastalığın tedavisi olduğunun bilinirlik oranı ise yüzde 13 düzeyinde.
¥ Halkın yüzde 44'ü psoriasis hastalarına dokunmamaya veya temas etmemeye çalışırken, yüzde 34'ü ise hastalığın kendilerine bulaşacağından çekiniyor.
¥ Halkın 62'si psoriasisli kişilere acıma duyuyor, yüzde 56'sı ise psoriasis hastaları ile eş/sevgili olmak istemediklerini belirtiyor.
¥ Tedavi veren hekimler ise, cildin tamamen temizlenmesi, kaşıntının geçmesi ve tedavilerin uzun süre etkili olmasını hedefliyor. 
¥ Sedef hastalığı yılda 5 milyar TL’ye mal oluyor.