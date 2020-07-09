Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Araştırma sonucunda ortaya çıkan Türkiye Psoriasis Raporu’na göre sedef hastalığı ülkemizde yaklaşık 1,6 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:

¥ Türkiye genelinde sedef hastalığının bilinirliği yüzde 15, hastalığın tedavisi olduğunun bilinirlik oranı ise yüzde 13 düzeyinde.

¥ Halkın yüzde 44'ü psoriasis hastalarına dokunmamaya veya temas etmemeye çalışırken, yüzde 34'ü ise hastalığın kendilerine bulaşacağından çekiniyor.

¥ Halkın 62'si psoriasisli kişilere acıma duyuyor, yüzde 56'sı ise psoriasis hastaları ile eş/sevgili olmak istemediklerini belirtiyor.

¥ Tedavi veren hekimler ise, cildin tamamen temizlenmesi, kaşıntının geçmesi ve tedavilerin uzun süre etkili olmasını hedefliyor.

¥ Sedef hastalığı yılda 5 milyar TL’ye mal oluyor.