Ziyneti Kocabıyık - Araştırma sonucunda ortaya çıkan Türkiye Psoriasis Raporu’na göre sedef hastalığı ülkemizde yaklaşık 1,6 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:
¥ Türkiye genelinde sedef hastalığının bilinirliği yüzde 15, hastalığın tedavisi olduğunun bilinirlik oranı ise yüzde 13 düzeyinde.
¥ Halkın yüzde 44'ü psoriasis hastalarına dokunmamaya veya temas etmemeye çalışırken, yüzde 34'ü ise hastalığın kendilerine bulaşacağından çekiniyor.
¥ Halkın 62'si psoriasisli kişilere acıma duyuyor, yüzde 56'sı ise psoriasis hastaları ile eş/sevgili olmak istemediklerini belirtiyor.
¥ Tedavi veren hekimler ise, cildin tamamen temizlenmesi, kaşıntının geçmesi ve tedavilerin uzun süre etkili olmasını hedefliyor.
¥ Sedef hastalığı yılda 5 milyar TL’ye mal oluyor.
Sedefin tedavisi olduğu bilinmiyor
Sedef hastalığı olarak bilinen Psoriasisin Türkiye’de bilinirliğini ve ekonomik maliyetini ölçmek amacıyla Psoriasis Derneğinin Lilly İlaç’ın desteği ile Türkiye çapında yaptığı araştırmanın sonuçları tedaviye ışık tutacak.
Ziyneti Kocabıyık - Araştırma sonucunda ortaya çıkan Türkiye Psoriasis Raporu’na göre sedef hastalığı ülkemizde yaklaşık 1,6 milyon kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Rapordan çarpıcı başlıklar şöyle:
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