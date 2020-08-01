Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Özellikle kilo problemi olan kişilerin tatlı isteğini bastırmak için sık tükettikleri tarçının aşırısının kanama problemlerini artırabileceğine dikkat çeken Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can “Tip 2 diyabetik hastalarının günde bir çay kaşığı tarçın tüketmelerinin kan şekerinin, trigliseritin ve total kolesterolün düşmesine yardımcı olabiliyor. Ancak, tarçın kan sulandırıcı etkisi olan kumarin içerir. Fazla miktarda tarçın tüketimi sebebiyle iç organlarda kanamaya sebep olabileceği nden günlük alımı bir çay kaşığı olarak sınırlandırmak gerekiyor” dedi.