Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmada zeytinyağı kökenli skualenin verildiği gruplarda böbrek işlevlerindeki kaybın ve doku hasarının çok azaldığı görüldü. Ayrıca, zeytinyağı kökenli skualenin olumlu etkisinin köpek balığı kaynaklı skualene göre daha belirgin olduğu tespit edildi.