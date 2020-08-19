Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmada zeytinyağı kökenli skualenin verildiği gruplarda böbrek işlevlerindeki kaybın ve doku hasarının çok azaldığı görüldü. Ayrıca, zeytinyağı kökenli skualenin olumlu etkisinin köpek balığı kaynaklı skualene göre daha belirgin olduğu tespit edildi.
Zeytinyağı içmek böbreğe iyi geliyor
19.08.2020 - 07:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sülen Sarıoğlu ile tez danışmanlığını yürüttüğü öğrencisi Dr. Resmiye Irmak Yüzügüldü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz'ın katkılarıyla skualen adlı bileşik ile ilgili araştırma yaptı.
Etiketler : zeytinyağı,
725831 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/725831.aspx
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