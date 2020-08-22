Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Çocuğun fiziksel ve duygusal olarak gelişiminde oyun oynamanın önemli bir yeri olduğunu söyleyen çocuk gelişim uzmanı Özben Ceylan “Çocuklar, konuşmasalar bile oyun oynayarak iletişime geçer. Mesela çocuk, oyun hamuruyla oynadığı esnada bile hem fiziksel anlamda gelişir hem duygusal olarak rahatlar hem de iletişimi güçlenir” dedi. Çocukların oyun oynarken kendini ifade ettiğini söyleyen Ceylan, çocukta var olan travmaların sebebinin bile oynadığı oyunla anlaşılabileceğini ve çözülebileceğini belirtti. Derslerde ve ders aralarında oynanan oyunların çocuğun gelişiminin yanı sıra öğrenme becerisine de katkı sağlayacağının altını çizen Ceylan “Oyun oynamak, çocuğun dikkat ve odaklanmasını artırır. Çocuğu bir anda toparlar, uykusunu bile açar, tekrar derse odaklanmasını sağlar. Derste verilen bilgi kalıcı olur” diye konuştu. Neşra Durmaz ankara