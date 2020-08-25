Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’un her iki yakasına birden yapılan ve 45 günde tamamlanan acil durum hastaneleri, Covid-19 pandemisi sürecinde, İstanbul’un virüsle mücadelesinde etkin rol oynuyor. Vatandaşların tedbirlere uymaması yüzünden artan vaka sayıları sebebiyle sağlık kurumlarına yatan hastaların bir kısmı, acil durum hastanelerine yönlendirilmeye başladı. Covid-19 hastalarını transfer alan ve her biri 1008 yataklı olan acil durum hastaneleri, diğer hastanelerin yükünü hafifleterek, Covid hastaları dışındaki diğer hastalara rutin sağlık hizmetlerinin güvenle verilmesini sağlıyor.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen ve koronovirüs sebebiyle kaybettiğimiz Prof. Dr. Murat Dilmener’in adını taşıyan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, acil durum hastanelerinin pandemi sürecinde devreye sokulmasının, hastaların belli merkezlerde toplanması açısından önemli olduğunu belirterek, “Özellikle Covid-19 hastalarının bu merkezlerde konunun uzmanlarınca takip ve tedavilerinin yapılması ve diğer hastalarla yakınlarının virüse maruz kalmadan hizmet alabilmeleri enfeksiyonun kontrolü açısından çok önemli. Yeni açılan Acil durum hastaneleri sayesinde ileriki dönemlerde olabilecek vaka artışlarında ihtiyacı olan tüm hastalarımıza rahatlıkla hizmet verilebilecek şekilde planlamalarımız yapılmıştır. Hastane pandemi dışında diğer acil durumlar için multidisipliner olarak tıbbi hizmet verecek şekilde planlanmıştır” dedi. Devam eden pandemi sürecinin birçok kronik hastalığı olan vatandaşın hastaneye başvururken çekinmesine yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Adaş, “Düzenli kontrol ve takibi yapılması gereken ya da akut gelişen ve hızla tedavi olması gereken hastalar için mevcut bir çok hastanemiz normalleşme sürecine geçirilmiştir. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi normalleşme sürecindeki diğer kurumların yükünü azaltarak Covid-19 teşhisi dışında diğer hastaların da sağlık hizmetini uygun şekilde almasına destek olmaktadır” diye anlattı.

BÜTÜN ODALAR YOĞUN BAKIMA DÖNÜŞEBİLİYOR

İstanbul Sancaktepe’de yapılan ve yine koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz’ün adının verildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, diğer hastanelerden Covid-19 hastalarını transfer almaya başladıklarını belirterek, “Pandemi hastanelerinin yapılış amacı aslında, her iki yakaya da 1008’er yatak eklemek gibi görünse de, şu an aslında o yola çıkış amacından daha iyi bir yerdeyiz. Diğer hastanelerden pandemi hastalarını alıyor ve yönetiyoruz. Hastanelerimizin fiziki ve teknolojik şartları bir pandemi hastasını yönetmek için çok ideal. Bütün odalar tek kişilik, negatif basınçlı, hepafiltre dediğimiz özel filtrelerle donatılmış. 432 yoğun bakımı var ama geri kalan 576 yatağı da yoğun bakıma dönebiliyor. Açıldığımız günden itibaren Anadolu yakasındaki diğer hastanelerde teşhis konmuş ve yatırılması gereken pandemi hastalarını transfer almaya başladık. Bu şekilde diğer hastanelerin artık normal hastalarımıza hizmet vermesinin önünü açıldı” dedi.

Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde bugüne kadar 1700 Covid-19 hastasının tedavi edilerek taburcu edildiğini hastanede 22’si yoğun bakım olmak üzere 304 hastanın tedavi gördüğünü söyledi.

AYAKTAN HASTA DA KABUL EDİLİYOR

Hem Prof. Dr. Feriha Öz hem de Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastaneleri’ne direkt olarak başvurmak ve test yaptırmak da mümkün. Yatışı gerekli görülen hastalar hızlıca yatırılıp tedavileri düzenleniyor.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDEN 10 KAT DAHA İYİYİZ

Türkiye’nin koronavirüs vaka sayılarının yüksek olmasına rağmen, ölüm oranlarının çok düşük olduğunu ifade eden Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Bu başarıda Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı ve dünyadaki gelişmelere göre sürekli olarak güncellenen tedavi protokolleri ile özellikle İstanbul gibi büyük merkezlerde daha çok pratik temelli yani tecrübeye dayanan bir eğitimi olan bir sağlık sistemimiz olmasının önemli rolü var. Teorik değil de hastaya dokunarak eğitilmiş bir sağlık personel gücümüz görev yapıyor. Öte yandan hastayı ilk günden itibaren hastayı sıkı şekilde takip ediyoruz. Bunların hepsi pandemiyi dünyadan daha iyi yönetmemizde etkili. Covid-19’a bağlı ölüm sayılarını nüfusa oranladığımızda en gelişmiş ülkelerden 10 kat daha iyi durumdayız. Ölüm oranlarımız yüzde 1’in altında seyrediyor” diye konuştu.

SAĞLIK TURİZMİNE DE HİZMET VERİYOR

Yapılış hedefi içinde havaalanına yakın olması sebebiyle yurt dışından gelecek hastalara da hizmet vermesi planlanan acil durum hastanelerinde kısmen de olsa bu hizmet veriliyor. Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde sağlık turizmi hizmeti verilmeye başlandığını söyleyen Başhekim Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, “Birçok ülkeden yurt dışı hasta kabulü yapıyoruz. İngiltere, Çin, Afganistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Mısır, Haiti, Irak, İran, Arnavutluk, Almanya gibi ülkelerden toplamda 97 hasta kabulü yapılıp tedavileri başarıyla sağlandı” dedi. Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi’nin ise şu anda tamamen Covid-19 hastalarına yönelik hizmet verdiğini söyleyen Başhekim Nurettin Yiyit ise, “Şu anda daha çok yurt dışından kendi vatandaşlarımızı getiriyoruz. Genellikle yoğun bakım hastaları uçak ambu- lansla geliyor. Covid-19 dışında sağlık turizmi için hasta almıyoruz” diye konuştu.

TOPLAM 2016 YATAK

Her ikisi de 125 bin metrekarelik alana kurulan acil durum hastanelerinde 1008’er yatak bulunuyor. Her iki hastanede de 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası yer alıyor.