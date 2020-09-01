Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Bu cihazların aşırı kullanımı sırasında ekrandan yansıyan UV ışınları sebebiyle, cilt lekelerinin oluştuğunu söyleyen estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Opr. Dr. Evrim Uçkunkaya, özellikle gündüz cep telefonu ve tablet kullanırken çok dikkatli olmak gerektiğini vurguladı. Cep telefonlarından yayılan dalgaların cilt altındaki mineral yapıyı bozduğunu belirten Opr. Dr. Evrim Uçkunkaya “Bu dalgalar cilde matlık veriyor ve leke oluşturuyor. Selfie çekmek, akıllı telefonlarda sürekli gezinmek, uyumadan önce cep telefonlarını kullanmak, cildin DNA bantlarının kırılmasına, bozulmasına sebep olduğu için cildin erken yaşlanmasına sebep oluyor” dedi. Ayrıca uzun süre cep telefonu kullananlarda kontakt dermatit denilen cilt problemleriyle karşılaşıldığını belirten Opr. Dr. Uçkunkaya “Cep telefonunu cilde yakın tutmak, ciltte ödeme, kızarıklığa, kaşıntıya bazen su toplamalarına sebep olabiliyor. Özellikle şakaklarda, kulaklarla çene hatlarında ve ellerde bu problemi gözlemliyoruz. Teknolojik cihazların cilt üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için bu cihazları, cihazları mümkün olduğunca 20 dakika ara vererek kullanmak gerekiyor” dedi. Opr. Dr. Uçkunkaya, ayrıca cep telefonları ve tabletlerde bulunan mavi ışığın uyku düzenini bozduğunu, kornea ve lenslere zarar verdiğini söylüyor.