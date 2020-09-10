Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi tarafından yapılan ve piyasadaki 14 propolis ürününü inceleyen araştırma, hepsinin yüksek etken madde içermediğini ortaya çıkardı. Çalışmayı değerlendiren Dr. Emel Damarlı, tüketicinin ürünün içindeki etken madde miktarını dikkate alması gerektiğini belirterek “Ayrıca propolisin de sahtesi var. Ancak sahte olup olmadığını rengine, tadına, kokusuna bakarak anlamanız mümkün değil! Bunun için propolisin analiz edilmesi gerekiyor. Bu sebeple analiz edilmiş, güvenilir markaların ürünlerini satın alın ve ürün etiketini mutlaka okuyun” dedi.