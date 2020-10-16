Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ekrana bakma süresi uzadı. Bu, çocuklarda bazı göz rahatsızlıklarına sebep oldu. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Berna Ötük Yaşar “Çocuklar, uzaktan eğitim sürecinde çok uzun süreli tablet, telefon, televizyon ve bilgisayar ekranına baktı. Bu sebeple öğrencilerin gözlerinde kızarıklık, yanma, batma, göz kırpıştırma, göz kuruluğu ve konjonktivit gibi bulgular gördük. Ekrana bakarken sürekli yakın adaptasyon olduğu için de uzağı göremeyen çocukların miyopları arttı. Genetik olarak miyoba yakın çocuklarda da bu rahatsızlık başladı” dedi. Göz sağlının önemine dikkat çeken Yaşar, rutin kontrollerin aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Yaşar, gözlük kullanımına ilişkin de şunları söyledi: Virüs, gözlere dokunulduğunda da bulaşabiliyor. Gözümüzde gözlük olduğunda ise elimizi daha az göze götürüyoruz. Bu anlamda gözlük kullanmak el-göz temasını azalttığı için koruyucu olabilir.