Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Özel bir hastanede sağlık teknisyeni olarak çalışan 28 yaşındaki Faruk Tozlu, 2 yıl önce işten eve döndüğü sırada kapısının önünde kalp krizi geçirdi. 20 dakika kalbi durdu. Beynine oksijen gitmediği için beyin hasarı gelişti. 1 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Çıktığında ise hiçbir şey hatırlamıyordu. Sinir sistemi büyük hasar görmüştü bu duruma bağlı olarak boynundan aşağısı tutmuyordu. Hafızası yavaş yavaş yerine geldi ama yemek yiyemiyor ihtiyaçlarını karşılaması için ailesi yardım ediyordu. Yoğun bakımdan çıktıktan iki hafta, sonra ilaç tedavisine ek olarak Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde fiziksel rehabilitasyona başlayan Tozlu, büyük bir mücadele ile hayata tutundu. Tamamen yatağa bağımlı iken, özel programlarla gece gündüz çalışan Tozlu, 1 yıl içinde ayağa kalktı ve destekle yürümeye başladı. Doktorları bile şaşırtan hızla iyileşen Tozlu “Birkaç ay içinde işimin başına dönmek istiyorum” diyor. Beyin oksijensizliğe 5-6 dakika ancak dayanabildiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik “Bu yüzden erken müdahale büyük önem taşıyor. İlk 4 buçuk saat altın değerinde. Geç kaldığımız her bir dakikada 2 milyon her bir saatte ise 120 milyon beyin hücresini kaybediyoruz” dedi. Faruk Tozlu’nun zamanında hastaneye ulaştığını söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Orhan Akdeniz “Medikal tedavisi bittikten sonra robotik rehabilitasyonla ve Faruk’un azmi sayesinde onu ayağa kaldırdık” diye konuştu.