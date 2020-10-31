Covid-19’un partiküller yoluyla bulaştığı için yumrukta, elin her yerinde olabildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat “Görüyoruz ki maalesef insanlar yumruk yumruğa bir birine selam veriyor. Eskiden günümüze kadar gelen elimize göğsümüze götürme şeklinde selamlaşma biçimini kullanmalıyız. Bu mikrop avucumuzun içinde olabileceği gibi elimizin üst bölgesinde de olabilir" dedi.
Yumruk tokuşturmada koronavirüs riski
31.10.2020 - 02:38 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geliştirilen "yumruk tokuşturarak" selamlaşmanın da virüs bulaştırma riski taşıdığı bildirildi.
Etiketler : yumruk tokuşturma,koronavirüs,covid 19,
742991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/742991.aspx
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