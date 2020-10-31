Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’un partiküller yoluyla bulaştığı için yumrukta, elin her yerinde olabildiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Atakan Canbulat “Görüyoruz ki maalesef insanlar yumruk yumruğa bir birine selam veriyor. Eskiden günümüze kadar gelen elimize göğsümüze götürme şeklinde selamlaşma biçimini kullanmalıyız. Bu mikrop avucumuzun içinde olabileceği gibi elimizin üst bölgesinde de olabilir" dedi.