Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bütün Türkiye’yi psikolojik olarak etkiledi. Deprem travmasını en ağır yaşayanlardan biri de çocuklar. Günlerdir ekranlarda enkaz görüntüleri ve depremi yaşayanların hikâyelerine şahit olan çocukların aşırı korku ve kaygı belirtileri gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, “Çocuğunuz son günlerde aşırı hırçınlaştı ve huy değiştirdi ise bunun sebebi deprem sonrası travması” dedi.

MİDE BULANTISINDAN ŞİKÂYET EDEBİLİR

Çocukların ani ve beklenmedik olarak gelişen durumlara yetişkinlerden farklı şekilde tepki verdiğini belirten psikolog Kübra Aydın, “Özellikle çocuklar rutinleri değiştiği zaman inanılmaz bir gerginlik, kaygı ve korku hissederler. Bu yüzden depremden sonra aşırı korku ve kaygı gibi belirtileri ortaya çıkabilir. Anne ve babadan kopamama, ayrılamama gibi durumlarla karşılaşılabilir. Uykuya dalmada güçlük veya uyuyamama, yeme bozuklukları, iştah kesilmesi, dikkat dağınıklığı ya da fiziki sebebi olmayan ağrılar, özellikle mide ağrısı ve bulantıları gibi durumlar yaşanabilir. Bunlar genellikle çocuklarda yüksek kaygının belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor” dedi.

KONUŞMAKTAN VAZGEÇTİYSE DİKKAT

Bazı çocuklarda ise yeni kazandıkları yeteneklerde gerilemeler olabileceğine işaret eden Aydın, “Tuvalet alışkanlığını yeni edinmişse bu konularda bazı gerilikler yaşanabilir. Konuşmayı yeni öğrenmişse artık konuşmamaya başlayabilir. Eğer bu durumlar azalarak bitmiyorsa ve artarak devam ediyorsa bu, kesinlikle tedavi desteği alınmalıdır” diye anlattı.

DUYGULARINI ANLATMASINA İZİN VERİN

Kübra Aydın, depremin çocuğun ruhsal dünyasını olumsuz etkilememesi için anne babanın dikkat etmesi gereken hususları şöyle özetledi: Çocuklar, rutinleri değiştiği zaman inanılmaz bir gerginlik, kaygı ve korku hisseder. Çocukların ruh sağlığını korumak için günlük akışı ve düzeni korumak gerekir. Bunun dışında çocuğun duyguları ve kaygıları konusunda kesinlikle konuşmalarına izin vermemiz gerekiyor. Bastırılmış duygular er ya da geç bir gün mutlaka ortaya çıkıyor. Deprem süreci ve depremden nasıl korunması gerektiği aynı zamanda güven vererek çocuğun anlayabileceği gibi ona anlatılmalı. Bu sırada güven ve şefkate çok ihtiyaçları oluyor. Ebeveynlerden bu konuda hassasiyet göstermelerini önemle istiyoruz.