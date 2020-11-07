Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Böbrek Nakli Akademisi Başkanı Prof. Dr. Sacid Çoban, online akademi eğitimlerini, World Academy olarak geliştirmeyi ve ders müfredatını İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere üç dilde paylaşarak bütün dünyaya hizmet vermeyi amaçladıklarını bildirdi. Akademi, online eğitimleri yürütmek için kurulan “bobreknakliakademisi.org” sitesinde “Organ Bağışı Haftası” için “Hayata İz Bırak” adlı bir kampanya da başlattı. Herkesin organ bağışına destek olmaya çağırıldığı kampanyaya ünlü isimler destek verdi.