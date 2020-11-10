Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Nehir Elif Alagöz, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Iğdırlı Pınar ve Yavuz Alagöz çiftinin üç çocuğunun en büyüğü. Başarılı bir öğrenciyken sabahları kusmaya başladı. Ardından baş ağrısı, çift görme, yürüme bozukluğu gibi problemler yaşamaya başladı. Ailesi kızlarının iyileşmesi için Nehir’i doktor doktor gezdirdi. Ancak şikâyetleri azalmadı. Sonunda Iğdırlı bir çocuk hastalıkları doktorunun bilgisayarlı tomografi çektirmesi üzerine Nehir’in beyin sapını tutan büyük bir tümör olduğu anlaşıldı.

Tümör, beyni yıkama görevini üstlenen beyin omurilik sıvısının akışını engelleyecek tehlikeli bir noktaya yerleşmişti. Sıvı beyinde biriktiği için beyin hücrelerine zarar veriyordu ve acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Aile, bu riskli ameliyatı yapacak doktoru araştırırken Türkiye Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Gökhan Akdemir’e ulaştı. Kızlarının MR görüntülerini paylaştı. Nehir İstanbul’a getirildi ve hemen ameliyata alındı. 4,5 saat süren operasyonla beynin ulaşılması zor bir alanı olan dördüncü ventrikül içindeki tümör tamamen temizlendi.

BEYİN HÜCRELERİNİ ÖLDÜRECEKTİ

Nehir’in sağlık probleminin toplumda sık görülmeyen bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akdemir, “Beynin arka tarafında, solunum merkezine yakın, yüz ve göz sinirlerinin kaynaklandığı yerde yerleşmiş tümör total olarak çıkarıldı. Eğer bu tümör çıkarılmasaydı beyin sapına yerleşen tümör, hareket sistemini etkilediği için yürüyüş bozukluğu yapacak ve dengesizliği artacaktı. Dördüncü ventrikül dediğimiz nokta yer alan tümör, omurilik sıvısının hareketini engellediği için ileride beyinde hidrosefali dediğimiz beyin sıvısının kafaiçi basıncını artırdığı durum meydana gelecekti. Bu tehlikeli durum ölümle sonuçlanabilirdi” dedi. Şu anda Nehir’in genel durumunun son derece iyi olduğunu belirten Prof. Dr. Akdemir, tümörün iyi huylu olduğunu, kemoterapi ve ışın tedavisine ihtiyaç duyulmadan düzenli olarak takip edileceğini söyledi. Prof. Dr. Akdemir, bu ameliyatın beyin tümörü olan her hasta grubunda yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

ÇOCUKLARDAKİ BELİRTİLERİ KULAK ARDI ETMEYİN

Nehir’in annesi Pınar Alagöz, çocuklarda en küçük bir belirti olduğunda kulak ardı edilmemesi gerektiğini belirterek “Bazen basit sandığınız belirtiler hayati olabilir. MR çektirmeseydik, bugün Nehir yaşamıyor olabilirdi” dedi.