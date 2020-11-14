Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde Ocak 2020 başında patlak veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını bütün dünyayı kasıp kavururken Türkiye marttan bu yana toplumun tüm katmanları ve devletin bütün kademeleriyle hem büyük ve etkin bir mücadele vermede hem de gösterdiği millî ve dayanışma ruhuyla tüm dünyaya her geçen gün örnek oluyor. Pandemiye karşı yekvücut tam bir kenetlenme sergileyen Türkiye, Sağlık Bakanlığının zamanında aldığı tedbirler ve Bilim Kurulunun günbegün yaptığı durum değerlendirmesi ve toplumu virüs konusunda bilinçlendirmesiyle Türkiye, virüse müdahale, korunma ve mücadelede pek çok gelişmiş ülkeyi de büyük farklarla geride bıraktı.

ÜÇ ALTIN KURAL

Hastalığın vehameti ve seyri gereği Covid-19'a karşı, yeni sosyal hayatımızın içine giren "maske, mesafe ve hijyen" başlıklı üç altın kural, tedbirleri uygulamada zaman zaman zorluklar yaşattı. Özellikle vaka sayılarının son iki haftadır artışa geçmesi nedeniyle daha büyük kayıpların yaşanmaması adına tedbiren Bursa gibi bazı şehirlerde il hıfzıssıhha kurullarının aldığı "Ortak kullanım alanlarında maske indirildiği için sigara kullanımının yasaklanması", haklı ve yerinde bir karar olarak görülmekle birlikte uyum noktasında insanımızı zorladı. Denetimlerde kiminin maskeleri koluna bileklik, kiminin sıcak havalarda başına bone, kiminin ise ayağına zincir niyetine taktığı gözlendi. Salgının yayılmasını önlemek için tedbirlere uymayanlara idari para cezaları kesildi.

ÖZGÜR GÜNLER YAKINDIR

İlk günden beri her saat başı ülkedeki verileri kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşan, "Hastalıkla savaşmadan önce ona yakalanmayın, üç tedbiri asla elden bırakmayın" mesajlarını gece gündüz demeden, rehavet göstermeden istikrarla veren Sağlık Bakanı Koca'dan dün "Maske takma konusundaki hoşnutsuzluklara" müjde babında bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Koca, şu ifadelere yer verdi: Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske, yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var. Sonucu bekleyelim. Evimizin dışında, başkalarıyla olduğumuz her yerde maskemizi kuralına uygun şekilde takalım. Sabrınız için: Sağ olun.

Koca’nın paylaşımındaki fotoğrafta ise Ülkü Tamer’in şiirinden “İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür” dizeleri yer aldı.

AŞI DENEMELERİ TAM GAZ DEVAM

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech’in geliştirdiği “CoronaVac” isimli Covid-19 aşısı için Türkiye’de Faz-3 denemelerine geçildi. Faz-1 ve Faz-2’nin başarılı olmasının ardından Faz-3 çalışmaları dâhilinde dünyada ve Türkiye’de çeşitli hastanelerde aşı uygulamaları başladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen Çin’e ait 350 İnaktif aşılardan ilki, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a, proje yürütücüsü Prof. Dr. Özge Turhan tarafından yapıldı. Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca bütün dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, “Anladığımız kadarıyla ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız” dedi. Aşı, sağlık çalışanları başta olmak üzere gönüllülere 14 gün arayla iki doz şeklinde uygulanacak. Öte yandan Adana’da da Covid-19 aşısı Faz-3 denemeleri, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Kliniğinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova’nın gözetiminde gönüllülere yapılmaya başladı. Aşıyı ilk yaptıranda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özay Akyıldız oldu. Şu ana kadar Türkiye genelinde 450 sağlık çalışanı aşılandı.

"EN İYİ İHTİMALLE ARALIKTA GELİR"

Korona aşısını bulan ve ilk test iznini alan BionTech firmasının Türk CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, hastalığın seyri ve aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, dünya genelinde izinleri veren kurumlarla yakın diyalog içinde olduklarını söyledi. Şahin, “Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmelerimiz sürüyor. Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle de iletişim hâlindeyiz. Ön ya da şartlı onay, ABD veya Avrupa’dan gelebilir" dedi. Aşı tedarikine en iyi ihtimalle aralık ortalarında başlanacağına dikkat çeken Şahin, “Bu, işlerin bir anda değişeceği anlamına gelmiyor. Bu kış, bizim için çok zor geçecek. Durum iyiye gitmeden önce olabilecek en kötü hâlini alacak. Önümüzdeki mart-nisanda rahatlamaya başlarız. 2021 ortalarına doğru durumu, daha iyi kontrol altına alabiliriz” ifadesini kullandı. Şahin, aralıkta insanların aşı olmaya başlayabileceklerini umduğunu sözlerine ekledi.

SİBER SALDIRI YAPILMIŞ

Bu arada, BionTech’e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Firmadan yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı tedbirler aldık. Saldırı herhangi bir hasara yol açmadı. Hiçbir belge sızdırılmadı” denildi.