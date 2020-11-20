Aşının ikinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere üç ayrı yaş grubu kullanıldı. Yaşlılar başta olmak üzere gönüllülerin tamamında olumlu sonuçlar elde edildi. Herhangi bir yan etki ise görülmedi.
Oxford’un aşısı yaşlılara iyi geldi
20.11.2020 - 02:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 02:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile yeni tip koronavirüse karşı ortak geliştirdiği aşı adayından da güzel haberler geldi.
Aşının ikinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere üç ayrı yaş grubu kullanıldı. Yaşlılar başta olmak üzere gönüllülerin tamamında olumlu sonuçlar elde edildi. Herhangi bir yan etki ise görülmedi.
Etiketler : oxford,oxford aşı,
747638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/747638.aspx
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