Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşının ikinci aşama denemelerinde, 18-55, 56-69, 70 ve üstü olmak üzere üç ayrı yaş grubu kullanıldı. Yaşlılar başta olmak üzere gönüllülerin tamamında olumlu sonuçlar elde edildi. Herhangi bir yan etki ise görülmedi.



