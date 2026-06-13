Diyarbakır’da kalp rahatsızlığı nedeniyle yeniden ameliyat önerilen 31 yaşındaki Tuba Sayan, diyetisyen kontrolünde 1,5 yılda 131 kilodan 84 kiloya düşerek hem fazla kilolarından kurtuldu hem de olası ameliyat sürecini erteledi. Sıkı diyet programına harfiyen uyan Sayan, “Oturup kalkarken nefesim kesiliyorken, şu an bazen koşarken bile kesilmiyor” dedi.

Tuba Sayan (31), kronik kalp rahatsızlığı nedeniyle 9 yıl önce kalp kapakçığından ameliyat oldu. Kalp hastalığı öyküsü olan Sayan, yıllar sonra kontrole giderken tekrar bir operasyon geçirmesi gerektiği, ancak 131 kiloda olduğu için riskli bulunup kilolarından kurtulduktan sonra bu ameliyatın gerçekleştirileceği iletildi.

47 KİLO VERDİ

Sayan, arkadaş tavsiyesi üzerine uzman diyetisyen İrem Akpolat ile görüştü. Akpolat, danışanına dengeli beslenme listesi çıkartıp 1,5 yıl boyunca takibini sürdürdü. Sayan, diyetisyeninin listesine harfiyen uyup bu süre zarfında 131 kilodan 84 kiloya düşerek hem yaşam konforunu kısıtlayan kilolarından kurtuldu, hem de gerek duyulmadıkça ameliyat olmasının önüne geçti.

“Nefes alamıyordum” dedi, 47 kiloyu bir çırpıda verdi! İşte sırrı…

KİŞİYE ÖZGÜ PLANLAMA YAPILMALI

Uzman diyetisyen İrem Akpolat, beslenme tedavisinin çok güçlü bir tedavi yöntemi olduğunu, bu süreçte amaçlarının sadece tartıdaki rakamları düşürmek değil, kalp sağlığını iyileştirmek, yaşam kalitesini artırmak ve hastalık risklerini azaltmak olduğunu açıkladı. Hastasının gösterdiği kararlılık sayesinde 47 kilogramdan kurtulduğunu ve bu sonucun kalp sağlığı açısından çok önemli kazanımlar sağladığına dikkat çeken diyetisyen Akpolat, "Bizler biliyoruz ki, sürdürülebilir hedef için temel taş her zaman beslenme tedavisidir. Beslenme alışkanlıkları değişmediği sürece hiçbir yöntem tek başına uzun vadede çözüm sunamaz. Sağlıklı yaşamın temelinde de doğru beslenme eğitimi, bireye özgü planlama yer alır" dedi.

“Nefes alamıyordum” dedi, 47 kiloyu bir çırpıda verdi! İşte sırrı…

NE CERRAHİ İŞLEM NE DESTEK İLAÇ

Akpolat, hastasının kronik hastalıklara sahip bir hasta olduğuna değinerek, "Özelikle kalp yoğunlukta kronik hastalığa sahipti. Bundan dolayı da yaklaşık 1,5 yıla aşkın bir sürede düzenli diyet tedavi süreciyle beraber bu süreci çok güzel yönettik. Hastamızda direnç göstermedi. Kararlılık ve azimle ilerledi. Bu sayede 47 kilogram gibi güzel bir başarı elde ettik. Ne bir cerrahi işleme ihtiyaç duyuldu, ne de destek bir ilaç tedavisine ihtiyaç duyuldu" diye konuştu.

“Nefes alamıyordum” dedi, 47 kiloyu bir çırpıda verdi! İşte sırrı…

“ÇOK GÜZEL KİLOLARIMI VERDİM”

Tuba Sayan ise 9 sene önce bir kere kalp kapak ameliyatı olduğunu, hastaneye kontrol için gittiğinde yeni bir ameliyat gerektiğini öğrendiğini ifade etti. Kilosunun çok fazla olduğunu dile getiren Sayan, "Kilo verip sonra ameliyata karar kıldık. Bir de doktorum kilo verirsen kapanma ihtimali olabilir, ameliyatı erteleyebiliriz dedi. Arkadaşımın tavsiyesiyle İrem hocaya geldim. Çok şükür, çok güzel kilolarımı verdim. 131 kilodan, en son 84 kiloya düştüm" şeklinde konuştu.

“Nefes alamıyordum” dedi, 47 kiloyu bir çırpıda verdi! İşte sırrı…

OTURUP KALKARKEN NEFESİ KESİLİYORDU

Kullandığı ilaçtan dolayı her şey tüketemediğini aktaran Sayan, "Bana verdiği liste vardı. K vitamini olan şeyler tüketemiyordum. Hocam onları dengeledi. Ona göre listeler çıkardı. Onları evde uygulayarak yaptık. Hiçbir iğne, ilaç, ameliyat bana yapılamıyor. Doktordan habersiz ağrı kesici bile kullanamıyorum. Sadece diyet ve su tüketerek. Yeme içme saatlerime dikkat ettim. Sanki saati gelince iftarımı açıyorum, saatim gelmeyinceye kadar oruçluymuş gibi yaptım. Saati saatine yemek, onun dışında sadece su. O acil ameliyat kısmından çıktık. Sadece bekliyoruz. Doktorum durum kötüleşirse o zaman ameliyat edeceğini söyledi. Evin içinde oturup kalkarken nefesim kesiliyorken, şu an bazen koşarken bile kesilmiyor" ifadelerini kullandı.

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