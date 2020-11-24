Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde görev yaparken yakalandıkları Covid-19'dan kurtularak görevlerinin başına dönen hemşireler Nilüfer Türkmen ve Nesrin Saygılı, “Koronavirüs, hafife alınacak bir hastalık değil. Hastanede tulum giydiğimiz hâlde ve çok dikkat etmemize rağmen virüse yakalandık. Bu işin genci, yaşlısı ya da çocuğu yok. Sosyal ortamları boş bırakın. Canınız sıkılıyor diye dışarı çıkıp virüse yakalanmayın” dedi. Görevinin başında virüsü kaptığını, eşine ve 2,5 yaşındaki çocuğuna bulaştırdığını söyleyen Türkmen, “Hiçbir hastalığımız yoktu ama ancak enfeksiyonu çok ağır geçirdik” diye anlattı. Özellikle gençlerin tedbirleri önemsemediğini ve maske takmadığını söyleyen Nesrin Saygılı, “Vatandaşlardan anlayış bekliyoruz. Emeklerimiz boşuna gitmesin. Bu tulum içinde çalışmak inanın hiç kolay değil. Mutlaka maske takın” dedi.