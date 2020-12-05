Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Karantina sürecinde değişen uyku düzeninin, yüksek stres ve kaygı bozukluklarının yeme içme alışkanlarımızı olumsuz etkilediğini belirten psikolog Tansu Ocak, “Karantina süreci genel olarak beslenme alışkanlıklarımızı değiştirdi. Bu süreci iyi yönetemeyenler zamanlarını televizyon, bilgisayar karşısında geçirirken abur cubur tüketimine yöneldi. Sabah geç kalkan kişiler, vaktinde uyumayınca gece atıştırmaları arttı. Öte yandan stres ve kaygının yükselmesi sonucunda duygu durumuna bağlı yiyecek tüketiminin de artması, gelmekte olan kiloların ve şişmanlığa bağlı hastalıkların sinyalini veriyor” dedi. Korkunun belli bir noktaya kadar faydalı temel bir duygu olduğunu hatırlatan Ocak, “Ancak fazlası paniğe sebep olur ve mantıklı düşünmemizi engeller. Pandemi sürecinde virüse bağlı kaygı ve stresimizi yönetebilmek için, bunun geçici bir süreç olduğuna kendimize inandırmamız gerekir. Şöyle düşünün; tarihte hiçbir pandemi, savaş, felaket gibi kötü durum kalıcı olmadı. Siz korunma tedbirlerinizi alın ve sabırla bekleyin” diye anlattı.