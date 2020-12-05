Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Uzmanlar, ekmeklerin daha uzun süre tüketilebilmesi için buzdolabında saklanmaması gerektiğini söylüyor. Ekmek, buzdolabına girdikten sonra içindeki karbonhidrat molekülleri “retrogradasyon” yani "geriye hareket" durumu yaşıyor. Bunun sonucunda, ekmeğin içindeki moleküller kristalize olarak ekmekten ayrışıyor. Böylece ekmek hem çok daha hızlı bayatlıyor hem de lezzetini kaybediyor. Ekmekleri iki üç gün oda sıcaklığında bekletebilirsiniz. Daha uzun süre kalacaksa buzlukta saklayabilirsiniz.