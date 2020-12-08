Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bir çocuğun yüzünü güldürebilmek dünyadaki en değerli şeylerden biri. Hele bu çocuk, hayati tehlikesi olan hastalıklarla savaşan, aylarını hastane odalarında geçirmiş, ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalan, minik bedeni hastalığının ve bu ilaçların yan etkileriyle yıpranmış bir çocuksa. Hepsinin de bir dileği var, imkânsız olduğunu düşündüğü... Kimisi çok sevdiği futbolcu ile maç yapmak istiyor kimisi bilgisayar; bir başkası masal kahramanı Elsa olmak. Bütün bu dilekler, onların çektikleri yanında o kadar masum ve basit ki...

Türkiye’de Bir Dilek Tut Derneği 2000 yılından bu yana bu çocukların dileklerini yerine getirmeye çalışıyor. Bu aslında bir iyilik hareketi. 1980 yılında Amerika’da ağır lösemi hastası olan yedi yaşındaki erkek çocuğun bir dilekte bulunmasıyla başlamış. Chris isimli çocuğun en büyük dileği büyüyüp polis olmakmış. Bunu öğrenen annesi ve bulunduğu eyaletin polis departmanı çocuğun dileğini yerine getirmek için işe koyulmuş. Çocuğa uygun bir polis kıyafeti hazırlanmış. Chris, polis arabasına, motosikletine, helikopterine binmiş. Kendisi için hazırlanan özel testi geçtikten sonra polis rozeti almaya hak kazanmış. Bundan iki gün sonra ailesi Chris’i kaybetmiş. Ama dileğin gerçekleşmesinde rol alan polislerden ikisi ve çocuğun annesi kurdukları vakıfla diğer hasta çocukların dileklerini gerçekleştirmeye devam etmişler. Böylece Make-A-Wish, dünyadaki en büyük dilek gerçekleştirme kuruluşu hâline gelmiş.

DÜNYADA 500 BİN ÇOCUĞU MUTLU ETTİLER

Dünyada 50 ülkede faaliyet gösteren Bir Dilek Tut Derneğinin (Make-A-Wish Türkiye) Başkanı Füsun Kuran, kuruldukları günden bu yana Türkiye’de yaklaşık beş bin hasta çocuğun dileğini gerçekleştirdiklerini söylüyor. Dünyada ise geçtiğimiz günlerde 500 bininci dilek gerçekleşmiş.

Dernek, çocukluk çağı kanseri, organ yetmezliği, bağışıklık yetmezliği gibi hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3-18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor. “Çocukların hayal dünyaları o kadar geniş ki, sizin asla aklınıza gelmeyecek dilekleri olabiliyor” diyor Füsun Hanım ve ekliyor: Ama bazı dilekler ortak. Mesela ‘Olmak istiyorum’ dilekleri... Hayallerindeki süper kahraman, prenses, polis, pilot, kaptan olmak istiyorlar. ‘Tanışmak istiyorum’ dilekleri... Hayranı oldukları ünlülerle, sporcularla tanışmak ve vakit geçirmek istiyorlar. ‘Gitmek istiyorum’ dilekleri... Bir şehir, bir bina, bir ülke... ‘Sahip Olmak istiyorum’ dilekleri... Hayalini kurdukları Bilgisayar, Yatak odası, Barbie evi, laptop, PlayStation ya da akülü arabaya sahip olmak istiyorlar. Onlar için imkânsız gibi görünen dilekleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz...

HER DİLEK BİR UMUT

Ağır tedaviler gerektiren hastalıklarla mücadele eden çocukların yaşadıkları ruhsal yorgunluk yüzünden hayal kurmayı unuttuğunu söyleyen Füsun Kuran, “Bu çocuklar coşkusunu ve hayata karşı merakını kaybedebiliyor. Bu durum çocuğun iyileşme sürecini olumsuz etkiliyor. Amacımız yaptıklarımızla çocuğa kaybettiği hayal gücünü tekrar kazandırabilmek, hayatına coşku ve umut verebilmek, ‘imkânsız’ kavramını zihninden silebilmek. Bunu başardığınız takdirde dilek çocuğu ‘Bu imkânsız dileğim gerçekleştiğine göre hastalığımdan da kurtulabilirim’ diye düşünmeye başlıyor. Böylece onu hayata bağlıyorsunuz” diyor.

HAYATA TUTUNMA ARZUSU ARTIYOR

Uzmanlara göre iyileşme sürecinde yüksek moral ve umut en büyük destek. Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor; yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziki sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki bütün çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

KANSERLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLAR

Dileklerin çoğunlukla ailelerden ya da hastanelerin onkoloji bölümü doktorlarından geldiğini söyleyen Füsun Kuran, “Eğitimli gönüllülerimiz çocukları evlerinde ziyaret ederek kendilerinin imkânsız olarak düşündükleri hayalleri öğreniyor. Biz de her çocuğumuz için apayrı bir dilek yolculuğu tasarlayıp hayallerini hiç unutamayacağı tecrübeler yaşatarak yerine getiriyoruz. Bunları aldığımız bağışlarla hayata geçirebiliyoruz” dedi.