Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Prematüre bebeklerin yanı sıra oksijen tedavisine ihtiyaç duyan ve nefes alma güçlüğü bulunan, kansızlık yaşayan, enfeksiyon geçiren bebeklerin de ROP hastalığı açısından risk altında olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Özdemir, “Hastalığı teşhis etmenin tek yolu, bir göz doktoru tarafından yapılacak göz muayenesidir. Belirtilen şartları taşıyan riskli bebeklerin, doğduklarından dört hafta-en geç altı hafta sonra ilk göz muayenelerinin olması gerekir. Çoğu zaman hastalık fark edildiğinde tedavi için geç kalınmış oluyor” dedi.