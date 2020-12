Türkiye Gazetesi

NEŞRA DURMAZ

Çin aşısı mı Alman/Amerikan aşısı mı tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Şimdi de ‘Aşı mı yoksa ilaç mı daha etkili?’ münakaşaları başladı. Kamuoyunda farklı görüşler dile getirilirken biz de bu konuyu işin uzmanlarına sorduk. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal “İlaç, hasta olursanız onu tedavi eder, aşı ise hasta olmanızı engeller. Tabii ki herkesin tercihi hasta olmamaktır. Bu yüzden aşı ön plandadır. Aşı ile virüse karşı bağışıklık kazanırsınız. Böylelikle hastalığı tedavi etme ihtiyacınız da ortadan kalkar. Ama bu da bir sanal senaryo ve mümkün değil. Çünkü şu an üretilecek toplam aşı miktarıyla dünyayı kısa sürede aşılamak imkânsız. Bu üretim kapasitesiyle bu iş, 2022’leri belki de 2023’leri bulacak” dedi. Hastalığı şu an tedavi edecek özellikte bir ilaç olmadığını hatırlatan Ünal “Bir sürü ilaç uyguluyoruz ama hiçbirinin bu virüsü öldürdüğüne dair net bir bilgi yok. Son günlerde ‘Molnupiravir’ ilacı çok konuşuluyor. Bir çalışma yapıldı ve bu antiviral ilaç çok etkili bulundu ama nerede? Hayvanlarda ve Faz-1 aşamasında. Faz-3’ünü görmeden etkili demek zor” İfadelerini kullandı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz de “Aşı ve ilacın karşılaştırılması, elma ve armudun karşılaştırılması gibi bir şeydir. Bu bir salgın ve pandemi ilaç ile değil aşıyla önlenir. Hastalar ilaçla tedavi edilir. Aşı ise virüsü almadan önce yapılan uygulamadır. Ayrıca antiviral ilaç geliştirmek, aşı geliştirmekten daha zordur” diye konuştu. 2021’in aşı ve ilaç konusunda iyi bir sene olacağını belirten Hasöksüz, sözlerini şöyle bitirdi: Şu an üç aşı konuşuluyor. Belki 2021’in sonunda 100 ayrı aşıyı tartışacağız.