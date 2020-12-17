Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezbere kullanılan vitaminlerin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirten Saydan, “C vitamininin bilinçsiz kullanımı Akdeniz anemisi (talasemi) olan kişilerde demir birikimine bağlı kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine yol açabilir. Uzun süreli ve yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir. Organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini azaltarak organ reddine, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabilir. Vücutta depolanan D vitamininin kontrolsüz kullanımı ise D zehirlenmesine yol açtığı gibi damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Mutlaka eksikliğinin tespit edilmesi gerekiyor” dedi.