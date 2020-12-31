Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Toplumda Covid-19 aşısının alerjiye sebep olabileceği endişesi olduğunu söyleyen Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hamza Ogun, “Tüm aşılanmalar dikkate alındığında ciddi alerjik reaksiyon oranı 50 binde birden azdır. Alerjisi olan kişiler de buna dâhildir. Daha önceden herhangi bir aşı ile ciddi bir alerjik reaksiyon yaşanmamışsa ülkemize gelen Covid-19 aşısının yaptırılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Ülkemizde yapılacak olan Sinovac aşısının Faz-2 çalışmalarında sadece bir ürtiker benzeri alerjik reaksiyon gerçekleştiğini ifade eden Dr. Ongun, üç günlük kortizon tedavisi ile şikâyetlerin gerilediğini hatırlattı.

Dr. Hamza Ogun “Öldürücülüğü yüzde 2-3 civarı seyreden bir hastalık için aşılama önemli” diye konuştu.