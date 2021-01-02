Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde hayata karşı daha bağlı ve yüksek motivasyonlu olmak için kişilerin önümüzdeki ilkbahar, yaz, sonbaharda neler yapacağını planlaması gerektiğini söyleyen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, internette dolaşan rutin hedef listeleri yerine kişinin kendi yaşantısına ve ihtiyaçlarına uygun listeler yapması gerektiğini söyledi. Başkalarına uygun olan yeni yıl kararlarını kendimize uygunmuşçasına üstlenmeye çalışmanın aslında istemediğimiz hedefleri sahiplenmemize ve bunun baskısı altında ezilmeye sebep olacağını söyleyen Taşkın, kişisel yeni yıl planları ile ilgili şu ipuçlarını verdi:

Başarıyı hedef almayın. Önümüzdeki 12 ayı ‘başarılı’ geçirmeyi planlıyorsanız, başarıyı kendinize birinci şart olarak seçmek kaygılandıracaktır.

Sizi mutsuz ve başarısız hissettiren yerleri, kişileri ve zamanları listeleyin.

Durmanız gereken ama kendinizi durduramadığınız yerleri kişileri ve zamanları listeleyin.

Bu listeleri kendinize bir ‘hatırlatıcı’ olarak bir kenarda bulundurun ve gerektiğinde hatırlayın.

Yapmak istediklerinizle ilgili uzun cümleler yerine onları hatırlatacak tek kelimelik sloganlarınız olsun. “Parla”, “sadece yap”, “bekle” gibi.