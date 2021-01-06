Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: İlk partisi 30 Aralık sabahı Ankara’ya gelen aşılar, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depolarına yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincirle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına gönderildi. Numunelerin analizleri, bütün dünyada uygulanan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizlerle aşının raf ömrü boyunca, firma tarafından tanımlanan şartlarda saklanması ve uygulanması hâlinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor. Aşının, üretimden gelen özelliklerinin korunduğu, beklenilen etkiye sahip olacağı ve güvenli olduğu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması hâlinde, aşıya TİTCK tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

BAŞVURULAR MHRS'DEN

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 aşısı uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel hastaneler ve üniversite hastaneleri de Merkezi Hastane Randevu Sistemine (MHRS) dâhil edildi. Böylelikle aşı olacak vatandaşlar, MHRS üzerinden başvuru yapacak.